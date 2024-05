Una delle situazioni primarie in ottica mercato 2024, sarà quella di comprendere il da farsi per Viktor Kovalenko. Il giocatore, arrivato a fine agosto 2024, è in azzurro dall’Atalanta (stagione precedente allo Spezia) con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dovrebbero bastare poco meno di due milioni per poter rendere definitivo il cartellino dell’ucraino, una cifra sicuramente alla portata ma solo se il gioco dovesse valerne la candela.

Se escludiamo un novembre strepitoso, condito dai gol segnati contro Napoli e Sassuolo, il rendimento di Kovalenko è stato altalenante. In totale sono state diciassette le apparizioni in campo di Viktor, ma soltanto quattro volte è stato un titolare. Soprattutto nell’ultima parte di stagione il suo impiego è stato praticamente nullo, considerando che la sua ultima partita attiva è stata a Bergamo contro l’Atalanta. Giocatore sicuramente duttile sia che il progetto tattico sia con Nicola, sia che possa essere con un ritorno al classico, ma elemento che oggettivamente non sposta gli equilibri.

Al momento c’è riflessione, anche se entro il 20 di giugno circa l’Empoli dovrà prendere una decisione. Difficile che ci possa essere un rinnovo del prestito, se non dovesse essere riscatto (ad oggi l’ipotesi più plausibile) sarà addio.