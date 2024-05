La voce che potessero esserci nuovi ingressi in società la si sente in giro da diversi mesi. Voci che spesso, anche in virtù del pensiero rivolto alla salvezza, era state prese molto alla leggera. Qualcosa invece pare che si stia muovendo, ed anche il Presidente Corsi avrebbe fatto intuire che la cosa sia verosimile. Ovviamente la si prende ancora alla larga e si usa il condizionale, ma qualcosa potrebbe davvero muoversi ed avvenire.

Presto per fare congetture di qualsiasi tipo, anche verso la nazionalità di questi investitori, anche se (stando sempre a queste voci) si dovrebbe trattare di un gruppo finanziario statunitense. Si vocifera anche però di informazioni arrivate dalla Svizzera. Chiaro è che il mantenimento della categoria, con poi tutto lo sviluppo legato al progetto della stadio, possa ingolosire qualcuno.

Per adesso però è lecito fermarsi a questo, anche Corsi stesso non ha voluto dir di più rimandando con fiducia ad un breve futuro per maggiori informazioni.