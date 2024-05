La società azzurra potrebbe alleggerirsi entro breve di uno stipendio. Infatti, come già ricordato, oltre a Nicola, a libro paga ci sono ancora Andreazzoli e Zanetti. Quest’ultimo però sembrerebbe essere sempre più vicino alla risoluzione contrattuale, avendo nel mirino un club che pare puntare dritto su di lui. Come già anticipato qualche giorno fa, ma come confermatoci dai colleghi di zona, il Palermo sembrerebbe deciso nell’affidare la propria guida tecnica a Zanetti.

Ricordiamo che Zanetti, nella stagione appena conclusa, ha diretto la squadra in cinque gare ufficiali, perdendole tutte e cinque. Non si può però dimenticare quanto fatto nel campionato antecedente, riportando uno dei migliori risultati di sempre con i 43 punti. Già la prossima settimana potrebbe essere quella buona, anche perchè a Palermo vogliono fare le cose per bene, puntando al ritorno in serie A. Seguiremo e capiremo l’evoluzione della situazione.