La Lega di serie A ha reso nota la modalità della composizione del tabellone (in stile tennistico) per le prossime tre edizioni della Coppa Italia. Sulla falsa righe delle ultime, ogni squadra ha un suo numero di assegnazione per l’ingresso nel tabellone, e da quello si può già iniziare a ricostruire il suddetto tabellone. Anche se all’appello mancano l’ultima promozione in A e l’ultima in B.

Gli azzurri, come numero sul tabellone, hanno il 17, ovvero la posizione conquistata in classifica nel torneo appena terminato. A noi si va a contrapporre la posizione 25, che appartiene al Catanzaro. Salvo variazioni da parte degli organi competenti, sarà dunque contro la formazione giallorossa che andremo a giocare la prima gara ufficiale della prossima stagione. Si parla dei trentaduesimi di finale.

La gara, secca, si giocherà al Castellani. In caso di avanzamento, sulla strada dell’Empoli ci sarebbero prima il Torino e poi la Fiorentina. La gara si dovrebbe tenere nel secondo fine settimana di Agosto. Ovviamente per tutti i dettagli ci rifaremo una volta che la Lega diramerà il tutto con tanto di date ed orari ufficiali.