Potrebbe avere già un nome il fondo di investimento che entrerebbe, il condizionale resta d’obbligo, nella famiglia azzurra. Stando infatti ad indiscrezioni raccolte, si potrebbe trattare del gruppo “BlueCo”. Nome tra l’altro singolare visto l’accostamento alla squadra azzurra. Il gruppo americano è famoso, nel mondo del calcio, per essere dentro al Chelsea. Una situazione che in Italia non è assolutamente nuova, con l’Atalanta ad essere modello principale, ma anche il Palermo può rappresentare esempio concreto. E’ chiaro che al momento, come scritto già su queste pagine, il tutto va preso con la dovuta calma, sarà sicuramente la stessa società di qui a breve a dare maggiori informazioni.

La parte sportiva, sicuramente, ma anche tutta quelle infrastrutturale. Queste le motivazioni che starebbero spingendo il fondo a stelle e strisce ad avvicinarsi alla nostra realtà. Lo stadio, sul quale di qui a breve dovremmo conoscere nuovi sviluppi, e l’ampliamento di Monteboro ad essere parte di sicuro interesse. Di punti interrogativi ce ne sono al momento tanti, anche quello relativo alla figura di Fabrizio Corsi. Tornando proprio al modello Atalanta, non sarebbe da escludere una condizione simile a quella cha riveste Percassi. Immaginiamo che nelle prossimo settimane ne capiremo di più in maniera più verosimile e diretta.