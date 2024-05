Stagione Sportiva 2023 – 2024

Campionato di Primavera 1

IL CAMPIONATO 2023 – 2024 IN NUMERI

TOTALE GOL REALIZZATI 965 Miglior attacco Inter 71 Peggior attacco Sampdoria – Frosinone 41 Miglior difesa Inter 31 Peggiore difesa Frosinone 67 Maggior numero di vittorie Roma 19 Maggior numero vittorie interne Inter 12 Minor numero di vittorie interne Fiorentina – Monza 3 Maggior numero di vittorie esterne Atalanta 9 Minor numero di vittorie esterne Frosinone 1 Maggior numero di pareggi Genoa 15 Maggior numero di pareggi interni Empoli – Lecce – Fiorentina – Monza 7 Maggior numero di pareggi esterni Hellas Verona – Lazio 7 Minor numero pareggi interni Genoa 1 Minor numero pareggi esterni Lazio – Cagliari – Frosinone 2 Maggior numero di sconfitte Frosinone 20 Maggior numero di sconfitte interne Bologna 8 Maggior numero di sconfitte esterne Frosinone 14 Minor numero di sconfitte interne Inter 1 Minor numero di sconfitte esterne Inter 2 I MARCATORI (prime 5 posizioni) Flavio RUSSO Sassuolo 20 7 rigori Giacomo CORONA Empoli 19 5 rigori Vanja VLAHOVIC Atalanta 19 3 rigori Alphadio CISSE’ Hellas Verona 16 7 rigori Andrea FERRARIS Monza 13 3 rigori

Il Miglior gol della Stagione è stato assegnato in occasione dei Primavera Best Awards per la stagione 2023/24 al giocatore dell’Empoli FC Luca Bonassi. Si tratta del gol del 2-0 realizzato a Petroio il 10 marzo 2024 al 13′ del secondo tempo nella gara poi vinta 3-0 con il Cagliari (https://www.pianetaempoli.it/tv-sintesi-primavera-empoli-cagliari-3-0/)