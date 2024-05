Una serata da protagonista prima dell’addio. Stiamo parlando di Matteo Cancellieri, tra i migliori in campo con gol e assist nell’ultima gara dell’Empoli con la Roma che è valsa la salvezza degli azzurri.

Il giocatore è in prestito con la possibilità del riscatto da parte della società azzurra che difficilmente avverrà considerando l’alta cifra stabilita l’estate scorsa e così il giocatore farà ritorno alla Lazio sperando di poter convincere il tecnico Tudor a puntare su di lui in vista della prossima stagione. Con l’allenatore croato ha già lavorato al Verona nella stagione 2021/22, collezionando però soltanto 96 minuti. Le sue sole possibilità sono arrivate in Coppa Italia, contro Catanzaro ed Empoli, gare in cui è stato impiegato rispettivamente da esterno destro a tutta fascia e da trequartista di destra. Contro i toscani è arrivato il suo primo gol tra i professionisti e sempre contro l’Empoli pochi mesi più tardi, è arrivata pure la prima rete in campionato.

Nella stagione successiva la Lazio lo acquista dal Verona ma con Mister Sarri le apparizioni sono poche (602 minuti timbrando 30 presenze complessive) e così a fine stagione la Lazio decide di far andare a giocare con più continuità il giocatore. Ecco che in estate è arrivata la chiamata dell’Empoli, pronto a rilanciare il talento di Matteo. In azzurro ha totalizzato 36 presenze con 4 gol e 3 assist e fornendo spesso buone prestazioni. Anche il Presidente Corsi alcuni giorni fa ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul giocatore: «Cancellieri è un giocatore forte e ha un motore straordinario. Secondo me merita di giocare in una squadra importante dopo quattro gol, assist e un paio di rigori procurati. Logico che deve sentire la fiducia e sentirsi importante. Dipenderà dalle condizioni che troverà in un grande club».

Come detto l’Empoli quasi sicuramente non spenderà i 9 milioni per il suo riscatto e il giocatore tornerà a Formello in attesa di una decisione definitiva della società di Lotito sul suo futuro.