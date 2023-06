Uno dei calciatori che l’Empoli va a salutare con il termine della stagione è Mattia Destro. Complice anche un lungo infortunio, la stagione di Destro in azzurro non passerà certo alla storia, dimostrando ancora il come questo tipo di profili mal si conformino al nostro club. Destro era arrivato la scorsa estate, da svincolato, con un contratto di un solo anno, tornando quindi ad essere svincolato dal 30 giugno prossimo.

L’Empoli, come detto, non farà niente per provare a far proseguire il non fruttifero rapporto, e per lui si dovranno inevitabilmente aprire nuove strade. Per lui potrebbe esserci posto in quell’ambizioso Como che tra le sue fila annovera già alcuni ex azzurri. Tra l’altro tutti in attacco. La società comasca avrebbe fatto intendere di voler capire le condizioni del giocatore per poi provare a convincerlo a giocare un anno in serie B con loro. A trentadue anni non sarà ovviamente semplice trovare per Destro una situazione “migliorativa” rispetto ad Empoli e quella di Como potrebbe alla fine essere la scelta.