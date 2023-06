Uno dei giocatori azzurri dell’attuale rosa, il cui futuro non è certo al 100%, è Liam Henderson. Lo scozzese arriva da una stagione che non lo ha visto protagonista, nonostante quando chiamato in causa abbia sempre risposto presente. Nel 4-3-1-2, come spiegato bene da Zanetti, era chiuso da Baldanzi visto che il mister lo vedeva in quella pozione. Con il cambio di modulo qualcosa in più, ma sempre come seconda linea. In ragione di questo, anche se la società ha grande fiducia e voglia di trattenerlo, Henderson potrebbe fare delle valutazioni diverse.

E’ notizia di queste ore, confermata, che su di lui ci sarebbe in maniera forte il Palermo. I rosanero vogliono provare ad entrare nelle prossime tre promosse in A, e per far questo vogliono allestire una squadra molto competitiva. Il profilo di Henderson è di quelli che piace e nei prossimi giorni il club siciliano potrebbe iniziare a parlare con l’entourage del giocatore per sondare le prime sensazioni. Se queste dovessero riscontrare positività, c’è da immaginarsi un’offerta a Monteboro. Tra l’altro Corini conosce bene il giocatore avendolo avuto a Lecce. Il Palermo è uscito allo scoperto ma potrebbe non essere l’unico club interessato.

Questa è la classica situazione dove la decisione è molto legata alla volontà del giocatore. Sarà difficile, dovesse soprattutto restare Baldanzi, che per Henderson ci possa essere molto spazio in più il prossimo anno. Se poi l’Empoli dovesse dar maggiori garanzie al classe ’96, crediamo che quella azzurra possa essere senza dubbio la sua prima scelta.