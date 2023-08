La prendiamo per come arriva, per come anche noi l’abbiamo letta, con poi alcune verifiche. Il Genoa avrebbe messo nel mirino Sebastiano Luperto e, stando ai ben informati, avrebbe già avuto un confronto per capire i margini in merito ad una possibile trattativa. Da Genova confermano l’interesse per il centrale difensivo, ma anche sotto la Lanterna – parliamo dei nostri colleghi – non c’è molta convinzione sulla fattibilità.

L’Empoli, per poter rinunciare a Luperto a meno di un mese dall’inizio della stagione, dovrebbe ricevere un’offerta di quelle irrinunciabili. Luperto, oltre ad essere un punto fermo della difesa azzurra, ad essere preziosissimo per mister Zanetti, è anche il capitano della squadra. Anche per lo stesso Luperto, crediamo, valga la stessa cosa che per la società; il giocatore sta bene ad Empoli sotto tutti i punti di vista e dovrebbe esserci davvero un upgrade irrinunciabile. Il mercato però a volte riserva cosa inaspettate, ed il sasso tirato non poteva non essere raccolto, anche se non crediamo si possa verificare.