Si complica, o almeno si rallenta, la situazione legata a Stiven Shpendi. Ne parliamo ormai da diversi giorni e non nascondiamo che per come le cose si erano messe, eravamo convinti che fosse tutto molto prossimo alla chiusura. Al punto che si pensava che Shpendi potesse raggiungere la squadra in Austria. Invece dall’Austria la squadra è tornata, e Shpendi non solo non è arrivato, ma la cosa non sembra essere più dietro l’angolo. Il Cesena, così ci dicono dalla Romagna, adesso vorrebbe almeno mezzo milione in più nella parte fissa.

Parlando con alcuni colleghi cesenati, è emerso che fino al 30 giugno 2024 la cessione di tutti i cartellini dei calciatori cresciuti nel settore giovanile dei romagnoli è suddivisa tra l’attuale proprietà e i soci fondatori del Cesena. Su Shpendi poi ci sarebbe già una percentuale sulla futura rivendita (che dovrebbe quindi pagare il Cesena) che spetta all’agente del ragazzo. A conti fatti, quindi, vendendo il giocatore a 2 milioni di euro col 20-30% sulla futura rivendita, come convenuto da tempo, al Cesena entrerebbe meno della metà.

In tutto questo ci sarebbe poi il Pisa che avrebbe rifatto un passo avanti verso i bianconeri, facendo capire che ci sarebbe sempre la disponibiltà nel pagare di più il cartellino del ragazzo. Pisa che, ovviamente dobbiamo riportare cio’ che arriva da chi segue meglio di noi quella piazza, sembrava essersi fermato. La volontà di Shpendi però è chiara, Empoli e solo Empoli. Vedremo se Accardi riuscirà a trovare la formula magica per chiudere, e magari in tempi non biblici.