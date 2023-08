Il nome di Walid Cheddira resta assolutamente fermo tra quelli incastonati nei possibili arrivi del mercato in corso. C’è però da dire che la situazione, al momento, è decisamente più in salita che in discesa. Addirittura le ultime, con un mercato che può sempre scombinare le carte, dicono che il giocatore potrebbe seriamente restare a Bari. Questo perchè il Napoli non sarebbe cosi convinto di fare l’operazione fatta, per intenderci, con Caprile e senza l’intervento dei partenopei – visto il costo del cartellino – difficile arrivare al giocatore.

Anche nella Genova rossoblù, che come l’Empoli attende segnali per comprendere se il giocatore possa arrivare, prende sempre più corpo la possibilità che non ci sia conclusione. Tra l’altro, ma queste possono anche essere giuste frasi di circostanza, il giocatore avrebbe fatto capire che in Puglia sta bene e non gli dispiacerebbe riprovare ad acciuffare la serie A sul campo. L’Empoli attende, questa è una di quelle operazioni che non necessità di tempi veloci, e sicuramente sarà soltanto nella parte finale di mercato che ne potremo capire di più. Però ad oggi, il giocatore non pare essere dietro l’angolo.