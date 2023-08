Il nome di Matteo Cancellieri è di quelli che piace, parecchio. In questi ultimi giorni la società azzurra si è concentrata su altro, anche perchè poi il ragazzo poteva rientrare in un discorso di mercato con il Torino. Adesso però, come ci confermano dalla capitale, Empoli e Lazio sarebbero tornate a parlate (complice forse anche il raffreddamento della pista Shpendi) del classe 2002 e lo hanno fatto mettendo nero su bianco quelle che potrebbero essere le formule preferite.

Proprio su queste, come ci raccontano sempre gli attenti colleghi di sponda laziale, ci sarebbe al momento una distanza che non permetterebbe la chiusura. La Lazio sarebbe aperta al prestito del ragazzo, ma vorrebbe che venisse inserito un obbligo di riscatto (da capire i parametri) sul contratto, l’Empoli invece al momento vorrebbe parlare in direzione di un prestito secco. Se i due club nei prossimi giorni dovessero però trovare un punto di incontro, ci potrebbe essere un importante accelerata.