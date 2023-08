Prosegue la campagna abbonamenti azzurra per la stagione 2023/24, con oltre 4500 tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento. La campagna sarà attiva anche nelle prossime settimane e sarà possibile rateizzare il pagamento in 3 rate a costo zero attraverso il circuito Paypal.

Sono in vendita i settori di poltronissima, Poltrona, Tribuna inferiore , maratona superiore (centrale e laterale) e maratona inferiore , con prezzi speciali per i vecchi abbonati, donne, Over 65, under 21, Under 18, Under 14, e per le famiglie, Gli abbonamenti (ricordiamo che per la sottoscrizione è indispensabile essere in possesso della Fidelity Card Empoli Member) saranno disponibili all’Empolistore di Piazza della Vittoria e All’Empolipoint, oppure all’unione Clubs azzurri. C’è la possibilità di farlo online collegandosi al sito @vivaticket_it.