La situazione di Ismajli è sicuramente di quelle da attenzionare a livello mercato. L’albanese, vice capitano degli azzurri, è a scadenza di contratto ed in assenza di rinnovo potrebbe andare via a giugno a parametro zero. Per questo su di lui ci sono diverse voci, con Monteboro pronto a capire la volontà del giocatore anche per poi provare a monetizzare un’uscita che comunque verrà fatta. La sessione di mercato, per quanto la perdita sarebbe tatticamente enorme, potrebbe quindi diventare l’ultimo momento per far cassa.

Il Napoli lo sa e per questo da tempo sta premendo. La voce uscita ieri su Zerbin, confermata, sta ad indicare il come i partenopei sarebbero disposti anche a mettere sul piatto un giocatore. Sotto il Vesuvio cresce la convinzione che la cosa si possa fare, con Ismajli pronto a vestirsi di un azzurro più chiaro già dal prossimo mese. L’Empoli è logicamente in contatto con l’entourage del giocatore per capire se invece questo passaggio lo si possa rimandare, trovando una formula che possa accontentare tutti e lasciando Ardian fino a giugno ad Empoli.

Situazione, come detto, sulla quale porre attenzione.