Si torna a parlare di Razvan Marin, uno di quelli su quali abbiamo messo il punto interrogativo fin dal primo giorno di mercato. Le ultime ore sembravano aver messo il giocatore in una situazione di fermo, con quasi la certezza di una permanenza. E cosi ancora potrebbe essere. Aveva fatto un timido tentativo il Cagliari, non risulta niente per quanto scritto da qualcuno sull’Anversa, mentre adesso a provarci per il giocatore sarebbe il Sassuolo.

I neroverdi, che ad oggi possiamo tranquillamente inserire nel contesto della lotta salvezza, avrebbero messo nel mirino il centrocampista romeno. Stando alle ultime, il club emiliano avrebbe già fatto un sondaggio con l’entourage del giocatore. Non arrivano invece conferme riguardo ad una richiesta ufficiale verso Monteboro. Crediamo però difficile che a ventiquattro ore dalla fine del mercato gli azzurri possano andare verso questa direzione. Chiaramente seguiremo la possibile evoluzione.