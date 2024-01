I PIU

– Squadra rinfrancata e imbattuta con Nicola

– La verve di Zurkowski I MENO

– La pericolosità di Gudmunsson

– I sette risultati utili consecutivi del Genoa

La cura Nicola sembra dare i suoi effetti: col nuovo allenatore l’Empoli ha agguantato una vittoria e un pareggio, segnando quattro reti e subendone solo una. Il punto di forza della squadra è indubbiamente Szymon Zurkowski, che si sta rivelando prezioso sia in termini di gol che di prestazioni.

Anche il Genoa ha un giocatore imprescindibile, Albert Gudmunsson, che sta facendo fino a questo momento la differenza. L’islandese è pericolosissimo e dovrà essere tenuto a bada da Luperto e compagni. Inoltre il Genoa è reduce da un periodo di imbattibilità: non perde da sette partite e ha ottenuto due vittorie preziose in altrettanti scontri contro avversarie dirette come Salernitana e Lecce.