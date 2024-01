Mancava unicamente l’ultimo tassello, quello del comunicato ufficiale da parte del club. Già ieri avevamo scritto (e documentato) il come Niang fosse di fatto già un nuovo calciatore azzurro. Niente di nuovo, però è arrivato il post del club che va rimarcare l’acquisto a titolo definitivo del franco-senegalese. Ripetiamo dunque che Niang arriva acquistato dall’Adana Demirspor, contratto fino a fine stagione con rinnovo in caso di salvezza. L’ex Milan sarà già a disposizione per la gara di sabato contro il Genoa, squadra nella quale ha militato in passato.

A M’Baye ancora il nostro benvenuto in azzurro. Concedeteci anche lo spezzare una lancia a favore di chi ha condotto questa non semplice e scontata trattative, a dimostrazione ulteriore di come la società voglia fare di tutto per salvarsi.