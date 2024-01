La squadra ha lavorato questa mattina in preparazione alla gara che si giocherà sabato contro il Genoa. La sfida contro il Grifone, come abbiamo già detto, sarà un banco di prova importante per cercare quella continuità dopo i buoni risultato con Monza e Juve. Davide Nicola porta avanti il suo progetto tattico legato al 3-4-2-1, modulo in cui la squadra si sta districando molto bene, soprattutto a dispetto di quanto si potesse pensare viste le caratteristiche di diversi giocatori. Squadra compatta, veloce nell’esecuzione quando sviluppa la manovra ma altrettanto veloce a tornare dietro. Ed è proprio sulla velocità, anche di pensiero, che il tecnico insiste molto.

Da quel che arriva sembra che dubbi non ce ne siano né dietro, né davanti. La difesa dovrebbe rivedere dentro i tre che hanno giocato le ultime due partite, cosi come davanti dovrebbero agire in partenza Cambiaghi e Zurko dietro a Cerri. Vedremo poi dove si collocherà Niang. Cancellieri è stato provato quasi sempre in una delle due posizioni dietro la punta. In mezzo invece ci sono tante soluzioni e Nicola si “diverte” a far girare un po’ tutti. Da dire che oggi non era presente alla seduta Marin per via di una botta da smaltire.

Chi sta bene invece è Kovalenko e non è da escludere che l’ucraino possa anche partire dall’inizio. Sempre out Caputo, Ebuehi e Bastoni.