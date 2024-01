Sarà il Sig. Feliciani di Teramo l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato al Castellani contro il Genoa.

Sono sei le gare fin qui dirette dal fischietto abruzzese nell’attuale serie A. Primo incrocio stagionale sia per Empoli che per Genoa. L’ultimo incrocio degli azzurri con Feliciani risale alla partita dello scorso campionato a Genova, quella con la Samp che ci regalò la matematica salvezza. Tre i precedenti ed il bilancio azzurro è in perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte. Per il Genoa è il primo incrocio storico. La squadra più diretta da Feliciani è il Bari con sette arbitraggi. L’ultima gara diretta è stata Sampdoria-Parma 0-3 in serie B. Al VAR ci sarà Di Paolo di Avezzano (AQ).

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

LECCE – FIORENTINA Venerdì 02/02 h.20.45

GIUA

DEL GIOVANE – DI MONTE

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SOZZA

EMPOLI – GENOA Sabato 03/02 h.15.00

FELICIANI

PRENNA – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

UDINESE – MONZA Sabato 03/02 h.15.00

PRONTERA

DI GIOIA – CIPRESSA

IV: FABBRI

VAR: VALERI

AVAR: DI BELLO

FROSINONE – MILAN Sabato 03/02 h.18.00

PAIRETTO

TOLFO – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: SOZZA

BOLOGNA – SASSUOLO Sabato 03/02 h.20.45

SACCHI

MELI – ALASSIO

IV: MONALDI

VAR: LA PENNA

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – SALERNITANA h. 12.30

CHIFFI

BRESMES – SCARPA

IV: DIONISI

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

NAPOLI – H. VERONA h. 15.00

PICCININI

CECCONI – RICCI

IV: FOURNEAU

VAR: DI BELLO

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

GUIDA

DE MEO – CAPALDO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARIANI

INTER – JUVENTUS h. 20.45

MARESCA

CARBONE – GIALLATINI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO

ROMA – CAGLIARI Lunedì 05/02 h. 20.45

MARCENARO

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO