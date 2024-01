Il Presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto a Tuttomercatoweb in riferimento alla situazione del futuro di Tommaso Baldanzi e alle ultime mosse effettuate dalla società azzurra.

Su Baldanzi

“Vediamo. Mancano meno di 48 ore alla fine della sessione di trasferimenti, può darsi che domani sia dell’Empoli e risulti decisivo per noi, ma può darsi anche di no”.

Il suo trasferimento alla Roma quindi è possibile?

“Non so dirle di preciso che cosa succederà. Da Roma ci dicono che c’è un interesse, ci sono state delle chiacchiere, ma non dirette con la Roma”.

Un acquisto che invece avete completato è quello di Niang.

“È un giocatore che si pensa possa darci consistenza come ce l’ha data Cerri. Abbiamo fatto un girone di andata con numeri tra i peggiori d’Europa, quindi il tentativo è quello di rimediare a questa situazione. Abbiamo Caputo che ha un problema da 20 giorni e non si sa neanche se lo risolve in settimana o in un mese. Mi sembra che qualcosa si sia già intravisto nelle prime due partite di Nicola comunque”.

Che cosa ha portato il nuovo allenatore?

“La squadra è votata a essere più aggressiva, più convinta nel limitare gli avversari e colpirli nei loro difetti. Tutti hanno vulnerabilità su cui le squadre medio-piccole come noi devono puntare per il creare un volume di gioco che possa dare fastidio a loro”.

Si aspettava Zurkowski così decisivo da subito?

“Lo conosciamo bene tecnicamente e umanamente. È uno che quando smetterà potrebbe fare il dirigente dell’Empoli per come è appassionato e come è inserito. C’è tempo però ancora (ride, ndr). Questa potrebbe essere l’annata decisiva per lui, quella che lo proietta in un grande club perché le potenzialità le ha sempre avute. Potrebbe darci una mano importante”.

L’acquisto di Cerri invece come va inteso?

“È un ragazzo che ha sfiorato la Serie A in passato, senza mai affermarsi in categoria. Ha doti importanti, lo conosciamo da quando faceva gli Allievi a Parma, ma non ha mai avuto grande continuità in Serie A. A Empoli ci sono le condizioni giuste, spero che motivazioni gli diano la spinta decisiva”.