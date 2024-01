Quella di Tommaso Baldanzi sarà una situazione da attenzionare molto bene in questi due ultimi giorni di mercato. Da Roma ci dicono che salgono le possibilità che la cosa si possa fare, adesso. In attesa di capire quel che sarà, inizia a prendere forma l’identikit del giocatore che l’Empoli potrebbe avere – assieme ai soldi – come contropartita per l’eventuale perdita del fantasista di Castelfiorentino. Si guarda ad un giovane che nel modulo di Nicola si possa integrare nei quattro di centrocampo, in mezzo ad un eventuale linea a cinque, ma anche nei due dietro la punta. Il nome che ne viene fuori è quello del classe 2004 Riccardo Pagano.

La Roma sarebbe aperte alla possibilità di lasciare andare il nativo di Tivoli, ed anche il ragazzo – stando a fonti a lui vicine – sarebbe voglioso di poter provare ad un’esperienza più concreta in serie A. Il ragazzo sta facendo la spola tra la Primavera e la Prima squadra, dove ovviamente va a far numero. Su si lui ci sarebbero da tempo anche le avance del Sassuolo. L’Empoli avrebbe fatto anche il nome di Pisilli (giocatore più regista puro) ma in questo caso la Roma non sarebbe convinta nel lasciare l’elemento. Di Pagano si dice che sia un trequartista moderno, dotato sia di tecnica che fantasia. E’ in grado di svariare su tutto il fronte d’attacco e di ricoprire diversi ruoli offensivi. Inoltre, è particolarmente noto anche per avere una buona propensione al gol.

Le antenne sono dritte.