Meno di 48 ore alla fine della sessione invernale del calciomercato. Ad oggi le operazioni effettuate dal club azzurro sono due in uscite e tre + una in entrata. Hanno salutato Filippo Ranocchia che tornato alla Juve è andato al Palermo, e Daniel Maldini che tornato al Milan è andato al Monza. In entrata il primo arrivo è stato quello di Zurkowski, arrivato onestamente per il vecchio ordinamento tattico, poi Cerri ed infine Niang che oggi verrà ufficializzato a tutti gli effetti. C’è poi quel “più uno” che è rappresentato da Davide Nicola, situazione ovviamente estranea al calciomercato ma facente parte del processo di “riparazione”. Un mercato che potrebbe anche dirsi chiuso.

Difficile pensare che in queste ultime due giornate possano arrivare situazioni in entrata. L’unica possibile situazione, se si dovesse venire a creare in queste ultime ore, potrebbe essere legata ad un alternativa in difesa. Da non dimenticare che ad Empoli, sempre nel corso di questo mercato è arrivato Goglichidze. Al momento però non ci risultano situazioni in essere e difficile anche fare dei nomi. In uscita qualcosa potrebbe accadere, ma anche qui certezze da dare non ci sono. I nomi che potrebbero essere in “nomination” per salutare l’azzurro sono quelli più o meno raccontati in questi giorni. Mattia Destro se dovesse trovare un club che abbia voglia di puntare su di lui sarebbe pronto ai saluti, cosi come Gabriele Guarino per il quale però sono state respinte alcune offerte dalla serie C. Samuele Perisan ha gli occhi addosso di due/tre squadre di B e l’Empoli dovrà capire se liberare quella casella o meno. Altro elemento che ha mercato è Marin ma crediamo che il romeno non si muova.

C’è poi la situazione legata a Tommaso Baldanzi che in questi giorni è stata dettagliata molto bene. La Roma lo vorrebbe e questo ormai è scritto nelle stelle, da capire però se le richieste azzurre si possono incontrare con le possibilità attuali giallorosse. Siamo ad un 50%, e davvero in questi ultimi due giorni potrebbe succedere di tutto. L’Empoli non ha fretta di lasciare andare il giocatore ma, allo stesso tempo, ha fatto anche capire che di fronte ad una situazione di interesse per tutte le parti, non ci sarebbero freni. Dovrebbe invece essere chiusa la situazione che poteva vedere un assalto della Lazio a Cambiaghi. Ultime due giornate che potrebbero essere di totale silenzio, di assenza di notizie, o potrebbero regalare ancora delle interessanti novità.