Quando si fa bene è normale che ci siano attenzioni e chiacchiere. Sarebbe ovviamente peggio il contrario e dalle nostre parti lo sappiamo bene. Questo quello che accade anche intorno al nome di Paolo Zanetti che, indiscutibilmente, ha dimostrato il suo grande valore con un lavoro straordinario. La settimana prossima, a bocce ferme, ci sarà il colloquio a Monteboro tra le parti per poter capire se e come andare avanti, con la sensazione che pende ad oggi sulla prosecuzione naturale del rapporto in essere.

Ci sono però tre club di serie A che avrebbero già fatto capire il come Zanetti possa rappresentare una prima scelta in caso qualcosa non vada al suo posto ad Empoli. Parliamo di tre squadre di media classifica che però hanno ambizione nel potersi migliorare, guardando magari anche ad un piazzamento europeo. Su tutte, e non è voce di oggi, il Torino che chiuderà con certezza il rapporto con Juric destinato in Inghilterra. Anche Bologna è alla finestra visto che Thiago Motta potrebbe lasciare la cabina regia per alzare a propria asticella. Attenzione poi all’ambizioso Monza se Palladino dovesse andare alla Juventus, anche in Brianza il lavoro di Zanetti è stato molto apprezzato. Non è da escludere però, nella remota e non piacevole possibilità di una chiusura, che altri possano mettersi in lista.

Tutto però passera unicamente da Empoli e da quelle che potranno essere le valutazioni sul futuro tra allenatore e società. L’Empoli è e resta la priorità assoluta, con la speranza che non si vada alle telenovele (se un po abbiamo conosciuto Zanetti non dovrebbe essere cosi) dando alla piazza una riposta certa e veloce.