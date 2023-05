Il mercato dell’Empoli si inizierà a disegnare 7/15 gg dopo la fine della stagione, due nodi molto importanti sono da sciogliere ed è chiaro che questi daranno poi l’indirizzo alla varie scelte. C’è anche un campionato che deve finire e che quindi con i suoi verdetti potrà “facilitare” o “complicare” alcune operazioni, ma al di là di tutto questo a Monteboro non si è certo con le mani in mano e si prova a capire e guardare già oltre. Provando ad immagine un Empoli che dal punto di vista tattico possa essere simile a quello odierno.

In questo c’è da dire, che in una specifica zona del campo, difficilmente resteranno tutti e due gli attuali titolari; e parliamo di Marin e Grassi. Ecco che in questo nasce l’idea di tornare su un Esposito, ma stavolta si tratta del centrocampista Salvatore. Il classe 2000 è in prestito allo Spezia dalla Spal, ma viste le clausole del contratto lo Spezia dovrebbe andare all’obbligo di riscatto per una cifra di 3,5 mln. Soprattutto se gli aquilotti dovessero retrocedere la cessione del giovane è quasi scontata e l’Empoli sarebbe pronto a ragionare per capire la fattibilità. Il ruolo che più si addice al campano è proprio quello nello stare davanti alla difesa, giocatore però duttile anche sulla mezzala e discreto nei calci piazzati. In questa parte finale di stagione è praticamente sempre in campo.

Al momento è un’idea, e come detto inizialmente ci sono degli importanti nodi da sciogliere, il nome però è di quelli che piacciono e potremmo tornarci tra non molto.