Sono uscite poco fa le convocazioni del Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini per le gare finali di Nations League. L’Italia infatti sarà impegnata in semifinale il 15 giugno contro la Spagna. Tra i giocatori convocati è presente il portiere azzurro Guglielmo Vicario.

Al termine dell’ultima giornata di Serie A, la Nazionale si radunerà a Roma, da dove il giorno seguente il gruppo si trasferirà al ‘Forte Village Resort’ di S. Margherita di Pula (Cagliari) per un periodo di preparazione e recupero delle energie fisiche e mentali dopo gli impegni della lunga stagione.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), *Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), *Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Galatasaray);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), *Giacomo Raspadori (Napoli), *Mateo Retegui (Tigre), Mattia Zaccagni (Lazio).

* in caso di impegni ufficiali con il proprio club i calciatori indicati potranno differire l’arrivo in ritiro.

A Guglielmo i complimenti per questa meritata chiamata e un grande in bocca al lupo per questa esperienza da tutta la Redazione di Pianetaempoli.it