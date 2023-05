Jacopo Fazzini, che non è partito per la spedizione Under 20 al Mondiale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro l’Inghilterra in programma per mercoledì:

“Giocai 5 minuti l’ultima volta con l’Inghilterra, spero che i ragazzi si prendano la rivincita. Tiferò per loro da casa. Gli auguro di prendersi questa rivincita”.

Dispiace non andare al Mondiale ma è stato orgoglioso di restare perché l’Empoli la voleva in campo in Serie A per la salvezza?

“L’emozione è stata contrastante, dispiace non essere là, ma sono stato orgoglioso di restare a Empoli per centrare la salvezza, che poi abbiamo ottenuto”.

Che carattere ha?

“Sono sicuro di me stesso e mantengo le emozioni. Quando ho giocato a San Siro ero tranquillo e ho cercato di non pensare a dove ero, pensando solo al campo”.

Spera di diventare capitano dell’Empoli?

“Sarebbe una bella soddisfazione, sarei veramente contento”.

Dove può arrivare l’Italia al Mondiale U20?

“Penso se la possa giocare con tutti. Abbiamo giocatori forti e la sfida con l’Inghilterra verrà affrontata al massimo, per vendicare l’Europeo dello scorso anno”.