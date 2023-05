Uomo gol contro il Verona, uomo mercato nella prossima estate. Il futuro di Petar Stojanovic potrebbe non essere di colore azzurro nella stagione che verrà, nonostante un contratto che lo lega a Monteboro fino al 2025. Il difensore sloveno infatti potrebbe decidere di lasciare se dovesse arriare un’offerta che, al di là del discorso economico, lo riporterebbe al centro del progetto. Pacifico che ad Empoli ha perso i gradi di titolare a vantaggio di Ebuehi che resterà con certezza ad Empoli.

Sul ventisettene di Ljubljana si starebbero muovendo le prime voci e parte interessate sembrerebbe essere il Frosinone che il prossimo anno si ritroverà a disputare la serie A. I ciociari, oltre a cercare di mantenere l’ossatura della squadra che ha vinto il campionato di B, vorrebbero fare delle implementazioni con calciatori esperti per la categoria. E’ soprattutto nel rafforzare la difesa che si vorrebbe orientare il ds Angelozzi, ed il nome di Stojanovic è tra quelli caldi. Difficile ad oggi poter parlare di possibilità, come detto però se a Stojanovic venisse data la possiiblità di tornare in cima alla lista, questo potrebbe essere un buon trampolino.

Difficile anche al momento poter fare una stima del valore del giocatore, stando ai più esperti si potrebbe ipotizzare un cartellino sui 3 milioni di euro.