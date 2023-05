Riprenderà oggi la preparazione degli azzurri con il classico scarico del giorno dopo. Domani ci sarà il riposo in attesa di capire con certezza quando sarà giocata la nostra ultima di campionato. Con la Lazio rientreranno gli squalificati Parisi e Bandinelli ma non ci sarà Ebuehi al quale va l’augurio di pronta guarigione e l’arrivederci al prossimo anno. Non recupereranno nè Marin, nè De Winter. Con la Lazio si andrà a chiudere questa incredibile e fantastica stagione, che anche ieri ci ha dato un bella soddisfazione. In una gara in cui oggettivamente non c’era niente da chiedere, e contro un avversario che invece si giocava la vita sportiva, si è visto un gruppo voglioso che ha cercato di fare la sua più che onesta partita. Si è messo in campo quello che c’era, con all’opera anche alcuni ragazzi che hanno avuto meno spazio nel corso del torneo. Un Empoli che ha avuto solo un leggero momento di flessione, nel quale è arrivato per giunta il gol de Verona, ma un Empoli che non la voleva perdere quella partita e si è messo a testa bassa ad inseguire quel pareggio che è arrivato nei minuti di recupero grazie ad un giocatore non certo abituato a questo. Cambiando alcuni interpreti si sono viste alcune leggere defezioni nel nuovo modulo ormai in dote da diverse settimane, soprattutto in avanti qualcosa si è pagato. Ma quello che si voleva vedere da ieri, era unicamente l’atteggiamento. E questo è stato davvero encomiabile, anche per la regolarità del campionato. Soprattutto perchè ieri abbiamo assistito ad un arbitraggio davvero al limite, che più che l’Empoli stava mettendo in difficoltà la diretta concorrente del Verona per la salvezza. Lato azzurro è chiaro che non staremo adesso a fare moviole e contromoviole, ma ci sono almeno tre episodi che l’arbitro Chiffi non ha valutato correttamente e che avrebbero potuto dare alla partita una storia completamente diversa. A vantaggio dell’Empoli. Per il resto non c’è altro che fare ancora i complimenti a questo gruppo straordinario ed a come hanno saputo reagire dopo la debacle di Reggio Emilia, che un pizzico di paura addosso l’aveva messa. La gara di ieri non è altro che l’ennesimo marchio di fabbrica di Paolo Zanetti e di quello che è riuscito a dare al gruppo, sia mentalmente che tatticamente. Dal punto di vista tattico non possiamo non dire che con il nuovo modulo l’Empoli sta viaggiando ad una media clamorosa, da prime quattro posizioni. Il mister ha spiegato il motivo per cui questo sistema non sia stato potuto adottare in precedenza, non resta a questo punto che sperare nel futuro ed in una costruzione ad hoc intorno a questo sistema che, oltre a far fare risultati, porta anche a quel gioco più avvincente che tanti chiedevano. Il tutto lasciando quasi inalterata quella fase difensiva che viene svolta sempre davvero bene e con una crescita abnorme di tutti gli elementi. Tra questi anche quel Tyrone Ebuehi che ricordiamo timido nelle sue prime apparizioni con la nostra maglia e che oggi è giocatore davvero imprescindibile. Il suo infortunio è la nota negativa del pomeriggio veronese. La macchina azzurra funziona adesso talmente bene che quasi dispiace dover essere alla battute finali, anzi, all’ultimo ballo. Adesso c’è da far scorrere il tempo ed arrivare alla chiusura in casa contro il grande ex Sarri; la speranza è quella di regalarci un’altra notte magica ma, comunque vada, sarà l’occasione per un ultimo lungo applauso, soprattutto verso coloro ai quali diremo addio.

Azzurri in campo con il 4-2-3-1, non ci sono Parisi e Bandinelli squalificati: mister Zanetti sceglie Cacace sulla corsia di sinistra, Haas come mediano e Piccoli per l’assente Caputo. Hellas con il 3-5-1-1 con Ngonge a supporto di Djuric. Al 14’ Ngonge ruba palla a Luperto al limite dell’area, avanza e calcia con il destro in diagonale senza trovare lo specchio della porta. La reazione dell’Empoli non si fa attendere: azione insistita in zona centrale, subentra Cacace che in area di rigore si fa stoppare dalla parata decisiva di Montipò, bravo ad opporsi di piede. Grande occasione per gli azzurri. Ancora Empoli, cross tagliato di Cambiaghi per lo stacco di Fazzini, a lato non di molto. A metà del primo tempo ci si ferma per il cooling break. Si riparte con Djuric che lavora di sponda per la conclusione di Ngonge che si perde sul fondo. Quando riescono a rompere la pressione avversaria si aprono spazi interessanti per l’Empoli: Akpa Akpro serve Piccoli, scarico laterale per Cambiaghi che alza troppo con il sinistro. Al 39’ bravo Vicario a mano aperta a togliere la palla da sotto la traversa su un colpo di testa velenoso di Ngonge. Concessi cinque di recupero. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, ci provano prima Fazzini e poi Cacace, mura l’Hellas Verona. Prima frazione che si chiude sullo 0-0. Nell’intervallo Zaffaroni sostituisce Cabal (ammonito) con Ceccherini. Si riparte su ritmi non eccessivamente alti. Al 56’ doppio cambio per gli azzurri: dentro Satriano per Piccoli e Destro per Fazzini. Poco dopo, su un calcio piazzato di Cacace, Ebuehi manda alto di testa da pochi passi. La migliore occasione per l’Empoli sin qui. Spazio a Faraoni e Gaich per Terracciano e Veloso. Al minuto 62’ l’Hellas Verona riesce a sbloccarla: sinistro dalla distanza di Ngonge, si oppone Vicario che nulla può sulla ribattuta di Gaich che fa 1-0. Mister Zanetti inserisce Henderson per Haas. Per l’ultimo quarto d’ora più recupero spazio a Stojanovic e Vignato per Ebuehi ed Akpa Akpro. Ci prova l’Empoli con Cambiaghi a giro (alto) e l’Hellas con Gaich che di sinistro apre troppo il diagonale. Combinazione sulla sinistra tra Cacace e Cambiaghi, palla veloce sul primo palo per Satriano che di testa manda fuori. Sono sette i minuti di recupero. Grassi ci prova con il sinistro dal limite, blocca Montipò. Preme l’Empoli: Montipò salva sul tiro dal limite di Stojanovic. Gli sforzi degli azzurri vengono premiati al 97’ quando Stojanovic punta ed entra in area di rigore, superando Montipò con un destro angolato che si infila in rete. Finisce così. Al Bentegodi finisce 1-1.

Guardando alle prove dei singoli è alla sfortunato Ebuehi che vogliamo dare la palma del migliore dei nostri. Una gara giocata a mille all’ora dove si procurerebbe anche un rigore che solo Chiffi ed il suo VAR non vedono. Una partita difensiva al limite della perfezione ed una grande spinta in avanti dove va vicinissimo anche a togliersi la soddisfazione del gol. Il finale purtroppo non lo premia con il brutto infortunio ma lui sarà giocatore assai prezioso nella prossima stagione. Secondo gradino del podio per Stojanovic, “rivale” proprio di quell’Ebuehi che gli ha soffiato il posto da titolare. Lo sloveno entra davvero bene in partita facendoci ricordare che sa salire con il pallone molto bene. E’ una vera spina nel fianco dei mastini gialloblù fin dal suo ingresso e poi, con un diagonale velenoso, raffredda il caldo pomeriggio di tutti i sostenitori dell’Hellas. Terzo gradino per un altro ragazzo entrato a gara in corsa: Henderson. Nel momento di maggior flessione dei nostri, Henderson riesce a dare forza e vigore alla giocate e l’inerzia del match diventa tutta di marca azzurra. Lo scozzese, a differenza di qualcun altro non spreca quasi mai le sue occasioni ed anche ieri ha lanciato un messaggio forte e chiaro. Partita sostanzialmente sufficiente da parte di tutti, anche se Cacace ci mette del suo in occasione del gol scaligero. Da elogiare la prova di Fazzini che in quella posizione, chissà, potremmo vedere anche più spesso, e di Grassi in grande crescita. Deludono semmai due ragazzi, ormai ai saluti e con una maglia azzurra sempre più sfilata di dosso, che messi in campo da Zanetti a gara in corsa non si sono quasi mai visti: Destro e Satriano. Mister Zanetti la prepara molto bene con la squadra che nel primo tempo non trova il vantaggio solo per casualità. Quando le gomme sembrano usurate e l’auto inizia a sbandare – vedi il gol di Gaich – c’è un intervento pronto e fermo dai box con la partita che si va a rimettere la dove doveva. Altra perla del mister.