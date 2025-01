Potrebbe essere vicino l’arrivo di Kouamè in azzurro. Quello dell’ivoriano è un nome che già in passato era stato accostato all’Empoli, anche se poi non si era mai riusciti ad andare fino in fondo. L’ex calciatore di Cittadella e Spezia è adesso l’obiettivo numero uno per rimpolpare il reparto avanzato di D’Aversa, un reparto che sta facendo davvero gli straordinari visto che sono contanti. L’allontanarsi di Shomurodov (che dovrebbe andare a Venezia) porta adesso tutta la concentrazione della dirigenza di Montoboro verso il classe 1997 campione d’Africa.

La situazione sembra essere in divenire, anche perché da Firenze arrivano voci sul fatto che Kouamè avrebbe accettato la possibilità di trasferirsi ad Empoli. Anzi, avrebbe fatto capire di gradire maggiormente Empoli al Torino anche per non spostarsi da Firenze. La settimana in cui siamo entrati sarà ovviamente quella decisiva per provare a chiudere, cercando magari di avere il giocatore a disposizione già per la trasferta contro la Juventus. Seguiremo con attenzione il tutto, capendo anche se l’asse con i gigliati possa portare anche altri movimenti, magari in direzione opposta.