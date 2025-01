L’Empoli alza il ritmo e intensifica i contatti con la Fiorentina per Christian Kouamè, un obiettivo che sembra acquisire sempre più centralità nei piani di mercato di Monteboro in queste ore di trattative. La società azzurra, dopo una fase iniziale di monitoraggio, avrebbe formalizzato una richiesta ufficiale al club viola per l’attaccante ivoriano, confermando un forte interesse che potrebbe presto trasformarsi in un’operazione concreta. La situazione di Eldor Shomurodov, che inizialmente sembrava una priorità per l’Empoli, si è complicata. Il nodo principale resta la gestione dello stipendio del giocatore, su cui non è stato ancora trovato un accordo con la Roma. Questo stallo ha portato l’Empoli a virare con decisione su Kouamè, un nome che già nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al club di Fabrizio Corsi.

A favorire l’accelerazione dell’Empoli su Kouamè è anche il progressivo disinteresse del Torino nei confronti del giocatore. I granata, che avevano sondato la disponibilità dell’ex attaccante del Cittadella, sembrano aver cambiato obiettivo e non rappresentano più un ostacolo nella trattativa. Tuttavia, nonostante il vantaggio guadagnato, restano ancora alcuni dettagli da definire, tra cui l’accordo con il giocatore, aspetto cruciale per sbloccare definitivamente l’operazione. Per Kouamè, l’eventuale trasferimento a Empoli rappresenterebbe una nuova occasione per rilanciarsi, ritrovando spazio e continuità in un contesto dove potrebbe essere protagonista. La Fiorentina, dal canto suo, riflette sulla proposta azzurra. Con la chiusura del mercato ormai alle porte, l’Empoli vuole accelerare e regalare a Roberto D’Aversa un rinforzo di spessore. Kouamè potrebbe essere l’uomo giusto per garantire maggiore qualità e incisività in attacco, ma servirà trovare presto la quadra per trasformare le intenzioni in realtà. Le prossime ore saranno decisive.