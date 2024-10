Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttosport, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Ardian Ismajli, centrale dell’Empoli che sarebbe in lista insieme a altri profili per sostituire Bremer, che ha già chiuso la stagione dopo il grave infortunio al ginocchio.

Il giocatore azzurro è già stato visionato da vicino in occasione dell’ultima gara con la Lazio, quando osservatori bianconeri sono stati visti all’Olimpico e secondo quanto filtra i dirigenti bianconeri lo seguiranno anche nelle prossime gare con la sua nazionale. Il 28enne albanese rispetta perfettamente l’identikit di Thiago Motta essendo in grado di giocare anche come terzino destro.

Ismajli è il protagonista assoluto di questo avvio dell’Empoli con prestazioni di livello altissimo, annullando avversari del calibro di Dovbyk, Vlahovic, Kean e sembra ormai pronto per il salto in una big. Vedremo se questa pista potrà prendere quota già in vista della riapertura del mercato di gennaio o se resterà un semplice interessamento. Ismajli attualmente ha il contratto in scadenza a giugno 2025.