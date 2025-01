La Lazio avrebbe messo gli occhi addosso a Sebastiano Esposito e l’ex calciatore della Samp potrebbe essere seriamente uno dei giocatori a cui i biancelesti faranno la punta nel prossimo mercato estivo. Ovviamente non si ragione sull’oggi, ma nella capitale la notizia sta diventando virale e questo indubbiamente va a riguardare da vicino le possibili mosse di Monteboro. Questo perché l’Empoli vanta un diritto di riscatto su Esposito che è di proprietà dell’Inter. Sono cinque i milioni che l’Empoli dovrà versare nelle casse meneghine per rendere di proprietà Esposito, un investimento importante ma che sicuramente sarà gestito proprio in ottica di creare una plusvalenza.

Nel frattempo si spera che le prestazioni di Esposito possano continuare ad essere in linea con quanto visto fin qui, sia per il bene sportivo della squadra in questa serie A, sia per la possibile monetizzazione futura.