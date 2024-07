Finisce la seconda settimana ufficiale di calciomercato, la prima del ritiro azzurro. Roberti Gemmi aveva detto che i primi 2/3 elementi sarebbero arrivati entro questa settimana o, nel corso della prossima. Ha vinto la seconda ipotesi visto che ad oggi non si è concretizzata nessuna operazione in entrata. Poco male, perchè davvero in due casi ci siamo, in uno siamo molto vicini e poi ce ne sono altri due in pieno fermento. Andiamo per gradi. Lorenzo Colombo e Sebastiano Esposito, salvo imprevisti che non ci attendiamo, sono già due calciatori virtualmente presi. Potrebbe essere quello dell’ex Monza il primo nome ad essere ufficializzato, in ogni caso si parla davvero di situazioni ai dettagli. Molto molto vicino però è anche colui che dovrà sostituire il partente Luperto, ovvero Mattia Viti. Siamo agli ultimi incastri con il Nizza, un lavoro non facile e del quale siamo curiosi anche noi di capire quale sia la formula trovata.

Altri due nomi sono in piena trattativa. Il primo è quello di Marteen Paes, portiere olandese del Dallas, con il quale pare essere stato già raggiunto l’accordo. Mancherebbe quello con il club. Ormai è chiaro che è lui la prima scelta per il dopo-Caprile, una scelta sicuramente a sorpresa che valuteremo in corso d’opera. In pieno fermento è anche il discorso relativo ad un altro attaccante, ovvero Manuel De Luca in uscita dalla Sampdoria. Sullo sfondo resta poi il discorso relativo a Zurkowski che però verrà affrontato più avanti, ma la conferma del fatto che lo si vuol riportare ad Empoli è totale. Sul taccuino poi ci sono altri nomi che dovranno essere vagliati, a partire dal difensore Cistana, ma anche altri due portieri come Vasquez e Racioppi.

Per quanto riguarda le possibili uscite non si registrano al momento situazioni considerabili ai dettagli. Degli Innocenti è in predicato di andare a Spezia, e questo dovrebbe rientrare nel discorso relativo al già citato Zurko. Ismajli è appetito da diversi club stranieri ma per il momento la situazione è sotto controllo e non sono previsti incontri a breve. Stesso discorso si può fare per Cacace. Tornando a parlare di portieri c’è Perisan sulla bocca della Samp, della Juve Stabia e del Mantova, ma anche qui non giungono notizie di offerte e trattative in corso. Al momento pare essersi rallentato il possibile nuovo scambio tra Bereszynski e Stojanovic. Attenzione ad Haas che è finito nel mirino della Samp