La prima settimana di lavoro dell’Empoli per la stagione 2024/25 è giunta al termine, ma la frenesia del calciomercato sembra ancora un cantiere aperto senza movimenti ufficiali. Sebbene possa apparire come immobilismo, dietro le quinte la dirigenza sta lavorando alacremente per costruire una squadra competitiva. Gli innesti promessi non sono ancora arrivati, ma è solo questione di tempo: la prossima settimana dovrebbe portare le prime novità ufficiali. Il tempo stringe, e nonostante l’ottimismo che permea l’ambiente, alcune decisioni avrebbero potuto essere prese con maggiore anticipo. Un esempio lampante è la situazione del portiere: la partenza di Caprile era scontata, e si poteva arrivare a metà luglio con idee più chiare sul sostituto. Il nome del nuovo portiere sembra esserci, ma non è ancora sicuro, e resta la domanda se sia necessario andare fino a Dallas per trovare la giusta soluzione. Anche sul fronte attaccanti, la dirigenza si sta muovendo con determinazione. Colombo sembra già virtualmente parte della squadra, mentre Esposito sta facendo passi lenti ma sicuri verso l’Empoli. Almeno altri due elementi di affidabilità sono ancora in fase di valutazione per rinforzare ulteriormente l’attacco. Da lunedì prossimo, si spera, sarà possibile iniziare a scrivere la parola “UFFICIALE” accanto ai primi nomi.

Un evento che sta facendo sognare i tifosi, e che segna un momento cruciale per la società anche se non si parla di squadra, è la presentazione del progetto per il nuovo stadio, prevista per lunedi. Dopo nove anni dalla prima menzione, finalmente si parlerà concretamente di modi e tempi per la realizzazione di questo ambizioso progetto. Alla presentazione saranno presenti importanti cariche istituzionali, e l’atmosfera è carica di aspettative: questa volta sembra proprio che si faccia sul serio. L’evento, tra l’altro, sarà seguibile in diretta da casa. Un altro appuntamento atteso dai tifosi è l’avvio della campagna abbonamenti, previsto per la prossima settimana anche se manca ancora una data ufficiale. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere per la prima volta le settemila tessere emesse. Un traguardo che, se raggiunto, rappresenterebbe un ulteriore segnale di crescita e consolidamento del club. In conclusione, la prossima settimana sarà decisiva e ricca di emozioni per l’Empoli e i suoi tifosi. Tra calciomercato e progetti infrastrutturali, il club è pronto a scrivere nuovi capitoli di una storia che si preannuncia entusiasmante. La stagione 2024/25 sta per entrare nel vivo e sarà tutta da vivere….