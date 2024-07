Giovedì 18 luglio prenderà il via la campagna abbonamenti dell’Empoli Football Club per la stagione 2024/25!

Di nuovo insieme al Carlo Castellani Computer Gross Arena, di nuovo una stagione da vivere in Serie A, la quarta consecutiva nella massima serie, in quello stadio che anno dopo anno ci ha regalato tante gioie e tanti momenti indimenticabili. Pronti a vivere un’altra annata, a sostenere l’Empoli come da sempre il popolo azzurro ha fatto.

Perché abbonarsi? I motivi e i vantaggi sono molteplici, a partire da quello economico con il prezzo dell’abbonamento che è inferiore alla somma dei biglietti delle singole gare. Questo, ma non solo, con numerosi benefit pensati per tutti i nostri nuovi e vecchi abbonati. Uno sconto del 10% e la prelazione su una serie di prodotti esclusivi all’Empoli Store, uno Welcome Kit da ritirare a fine campagna abbonamenti, la possibilità di acquistare in prelazione, in determinate gare, biglietti per terze persone. E da quest’anno la possibilità di rivendere il posto allo stadio nel caso non si possa essere presenti in una determinata sfida.

Sono previste più fasi di vendita, partendo dal rinnovo dei vecchi abbonati fino alla vendita libera, con prezzi ridotti per Donne, Under 14, Under 18, Under 21, Over 65 e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75% e una tariffa speciale dedicata alle famiglie.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su https://empolicalcio.vivaticket.it, all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani oppure all’Unione Clubs Azzurri.

Vuoi rateizzare il pagamento dell’abbonamento? Se non vuoi pagare l’abbonamento in unica soluzione, su https://empolicalcio.vivaticket.it, sarà possibile rateizzarlo in tre comode rate a tasso zero,

Per tutte le info sull’acquisto dell’abbonamento sarà possibile contattare il nostro numero whatsapp 3791260302

FASE 1 – PRELAZIONE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2023/24

Dalle ore 16:00 di giovedì 18 luglio fino alle ore 13:00 di sabato 27 luglio gli abbonati alla stagione 2023/24 potranno esercitare il diritto di prelazione. Per sottoscrivere il nuovo abbonamento, sarà necessario presentarsi ai punti vendita autorizzati con la Fidelity Card Empoli Member e con il tagliando segnaposto dello scorso anno. In questa fase sarà possibile confermare solamente il posto scelto lo scorso anno oppure effettuare l’operazione cambio posto esclusivamente sui posti liberi non in prelazione. Inoltre, in questa fase, i vecchi abbonati che sceglieranno la formula «Famiglia», potranno inserire eventuali nuovi abbonati esclusivamente sui posti liberi non in prelazione. Gli abbonati alla scorsa stagione potranno anche acquistare direttamente online con carta di credito l’abbonamento, utilizzando il sito https://empolicalcio.vivaticket.it, ricaricando la propria Fidelity “Empoli Member” (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria. Online, in fase di prelazione, è possibile riconfermare solamente il posto dello scorso anno.

FASE 2 – PRELAZIONE ABBONATI E PROMOZIONE PER I NUOVI ABBONATI

Nei giorni di martedì 23 e mercoledì 24 luglio, oltre alla possibilità per i vecchi abbonati di rinnovare il proprio posto, anche i nuovi abbonati potranno sottoscrivere un abbonamento approfittando dei prezzi riservati ai vecchi abbonati, scegliendo tra i posti al momento liberi. Un’occasione unica a livello economico per tutti coloro che decideranno di abbonarsi perché a partire dalla fase di vendita libera (fase 4), sarà applicata la tariffa valida per i nuovi abbonati.

FASE 3 – PRELAZIONE SPECIALE RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2023/24

La giornata di lunedì 29 luglio sarà riservata agli abbonati alla stagione calcistica 2023/24 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso anno e desiderano cambiarlo. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. Sarà possibile esercitare la prelazione speciale online (modalità consigliata) utilizzando il sito https://empolicalcio.vivaticket.it, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente presso i punti vendita autorizzati.

FASE 4 – VENDITA LIBERA

Dalle ore 10:00 di martedì 30 luglio, tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato. Ricordiamo che la Fidelity Card “Empoli Member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento utilizzando il sito https://empolicalcio.vivaticket.it, ricaricando la propria Fidelity Card Empoli Member (inserendo il proprio codice tessera 019…) e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria oppure recandosi direttamente i presso i punti vendita autorizzati.

Empoli Football Club informa che con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2024/25, il titolare dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento (consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com sezione biglietteria).

PUNTI VENDITA, DOVE ACQUSTARE L’ABBONAMENTO

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online su https://empolicalcio.vivaticket.it, all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani.

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Giovedì 18 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30 e dalle 21.30 alle 24

Venerdì 19 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Lunedì 22 luglio dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Martedì 23 e giovedì 25 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 e dalle 21.30 alle 24

Mercoledì 24, venerdì 26 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

EMPOLI POINT (Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, Empoli)

Giovedì 18 luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Venerdì 19 luglio dalle ore 12.00 alle ore 19.30

Sabato 20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Da lunedì 22 a venerdì 26 dalle ore 12.00 alle ore 19.30

Sabato 27 luglio dalle ore 9.30 alle ore 13.00

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 23.00

PREZZI

Per ogni settore sarà previsto un prezzo dedicato ai vecchi e ai nuovi abbonati. La tariffa ridotto sarà valida per Donne, Over 65 (nati prima del 19 agosto 1959), Under 18 (nati dopo il 18 agosto 2006) e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75%. Unicamente per il settore di Tribuna Inferiore sarà prevista la tariffa Fedelissimo per chi si è abbonato almeno nelle ultime tre stagioni (2021/22-2022/23 e 2023/24); per la Maratona Inferiore sarà attiva la tariffa Under 21 (nati dopo il 18 agosto 2003).

Per sottoscrivere l’abbonamento Under 14 (riservato a ragazzi/e nati/e dopo il 18/08/2010) è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 3° grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14. Anche in questo caso è necessario che uno dei genitori o chi ne esercita la potestà sottoscriva un apposito modulo dove si dichiara di dare il proprio consenso alla sottoscrizione dell’abbonamento, di assumersene la responsabilità. Si ricorda che per gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n°41/07 Art.11 ter, saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di manifestazioni non inferiori al 50% di quelle organizzate nell’anno.

POLTRONISSIMA

INTERO VECCHIO ABBONATO € 1450,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 1800,00

POLTRONA

INTERO VECCHIO ABBONATO € 950,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 1300,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 650,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 850,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 300,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 350,00

TRIBUNA INFERIORE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 550,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 700,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 400,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 500,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 150,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 185,00 FEDELISSIMO (per chi si è abbonato nelle ultime tre stagioni) € 450,00

MARATONA SUPERIORE CENTRALE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 460,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 535,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 370,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 430,00 RIDOTTO UNDER 14 VECCHIO ABBONATO € 150,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO ABBONATO € 170,00

MARATONA SUPERIORE LATERALE (per questo settore sarà attiva anche la tariffa speciale famiglia)

INTERO VECCHIO ABBONATO € 350,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 420,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 265,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 320,00

MARATONA INFERIORE

INTERO VECCHIO ABBONATO € 210,00 INTERO NUOVO ABBONATO € 250,00 RIDOTTO VECCHIO ABBONATO € 155,00 RIDOTTO NUOVO ABBONATO € 190,00 RIDOTTO UNDER 14 € 60,00 RIDOTTO UNDER 14 NUOVO € 60,00

CURVA NORD (Pack 16 gare)

INTERO € 80,00 UNDER 14 € 16,00

Per il settore di Curva Nord sarà attivo un pacchetto promozionale a prezzo speciale valido per 16 gare. Per le tre gare escluse dal pacchetto (quelle contro Inter, Juventus e Milan) verrà garantita ai possessori di questa tipologia di abbonamento la possibilità di usufruire della prelazione sul posto e di usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo di biglietto per ogni singola gara. Gli abbonati di Curva Nord Under 14 (nati dopo il 18 agosto 2010), sempre per le suddette tre gare, potranno acquistare il biglietto in prelazione al prezzo di €.1,00 per ogni singola gara.

TARIFFA SPECIALE “FAMIGLIA”

Per il settore di Maratona Superiore Laterale sarà attivo un pacchetto promozionale Famiglia, con prezzi speciali e scontati.

Come usufruire di questa tariffa? La tariffa speciale famiglia è valida per un minimo di due persone e sarà applicabile solo se presente un Under 14. L’adulto ed il minore under 14 devono essere legati da un vincolo di parentela entro il 3° grado. Sarà inoltre possibile inserire altri abbonamenti Ridotto Under 18, purché anche loro legati da un vincolo di parentela fino al 3° grado, e inserire un ospite applicando (in base alla tipologia dell’abbonato) o la tariffa intero famiglia o la tariffa ridotto famiglia.

Gli abbonamenti a tariffa speciale Famiglia sono incedibili in quanto vincolati ad una formula promozionale strettamente personale.

INTERO/OSPITE O FAMIGLIA € 280,00 RIDOTTO UNDER 14 FAMIGLIA € 100,00 RIDOTTO/OSPITE O FAMIGLIA € 210,00

Si ricorda che la tariffa ridotto sarà valida per Donne, Over 65 (nati prima del 19 agosto 1959), Under 18 (nati dopo il 18 agosto 2006) e diversamente abili con invalidità maggiore o uguale al 75%. Il ridotto Under 14 è riservato a ragazzi/e nati/e dopo il 18/08/2010.

Esempi di tariffa Famiglia (la tariffa è componibile con la presenza obbligatoria di almeno un intero e un Under 14):

Padre + figlio/a under 14 – 390,00 € (290,00 + 100,00)

Madre + figlio/a under 14 – 310,00 € (210,00 + 100,00)

Padre + figlio/a under 14 + ospite ridotto – 590,00 € (280,00 + 100,00 + 210,00)

Madre + figlio/a under 14 + ospite intero – 590,00 € (210,00 + 100,00 + 280,00)

Padre + figlio/a under 14 + figlio/a under 18 + ospite intero – 870,00 € (280,00 + 100,00 + 210,00 + 280,00)

Madre + figlio/a under 14 + figlio/a under 18 + ospite intero – 800,00 € (210,00 + 100,00 + 210,00 + 280,00)

Compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo, è possibile acquistare il pacchetto famiglia unicamente presso l’Empoli Store, l’Empoli Point dello Stadio Computer Gross Arena Carlo Castellani e l’Unione Clubs Azzurri

ABBONAMENTI CORPORATE

Per il settore di Maratona Superiore sarà attivo un abbonamento corporate dedicato alle aziende. Questo abbonamento darà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2024/25 e a quelle di Coppa Italia 2024/25. Sarò possibile cederlo a terze persone senza limiti: grazie ad un apposito account fornito al momento dell’acquisto, l’azienda potrà in ogni momento, inserire i dati obbligatori dell’utilizzatore del biglietto e stamparlo contestualmente. L’utilizzatore potrà quindi presentarsi direttamente agli ingressi dello stadio munito del biglietto e di un documento di identità valido. Ogni azienda potrà acquistare da un minimo di due abbonamenti fino ad un massimo di quattro. Per sottoscrivere questo abbonamento, sarà necessario presentare una visura camerale recente. Per tutte le info sull’acquisto di questo abbonamento sarà possibile contattare il nostro numero whatsapp 3791260302.