Come anticipato nel riepilogo di ieri, le ultime voci vedono Nicolas Haas, centrocampista svizzero, avvicinarsi alla Sampdoria. Haas rientrato ad Empoli dopo un anno di prestito, potrebbe diventare una pedina chiave nello scacchiere di mercato della Sampdoria. L’idea di portare il giocatore a Genova nasce dalla considerazione che Haas sarebbe molto gradito alla società blucerchiata. Inoltre, potrebbe rappresentare la moneta di scambio ideale per arrivare all’attaccante Manuel De Luca, attualmente seguito con interesse dall’Empoli.

Il club azzurro, infatti, è da tempo sulle tracce di De Luca, e lo scambio con Haas potrebbe risultare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato, Haas avrebbe l’opportunità di continuare la sua carriera in Italia, in una squadra di Serie B ma di grande tradizione come la Sampdoria. Dall’altro, l’Empoli potrebbe assicurarsi le prestazioni di un attaccante promettente senza dover affrontare esborsi economici significativi. Questo potenziale scambio rappresenterebbe un colpo di mercato intelligente per l’Empoli, che riuscirebbe a rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore di prospettiva come De Luca. Al contempo, la Sampdoria potrebbe contare su un centrocampista duttile e dinamico, capace di apportare qualità e sostanza al centrocampo blucerchiato.

Le prossime giornate/settimane, ci diranno qualcosa di più.