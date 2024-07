La preparazione azzurra prosegue ed anche nella giornata di ieri, domenica, i ragazzi di D’Aversa hanno effettuato una doppia seduta. Carichi sempre più pesanti dal punto di vista atletico, ma si inizia a chiedere di più anche dal punto di vista dell’interpretazione tattica. La difesa a quattro è un punto fermo, mentre davanti c’è fluidità. Pressione, riconquista e velocità nel successivo sviluppo della manovra, queste le cose che D’Aversa chiede a chiare lettere ai suoi. Un gruppo che, per quanto non definitivo, si sta mettendo a disposizione anima e cuore, con diversi giovani che stanno facendo gli straordinari per mettersi in evidenza.

Volendo fare anche dei nomi, piace davvero tanto l’ucraino Popov, ma anche Nabian sembra essere arrivato in prima squadra con il piglio giusto. Guarino è altro elemento che sta dimostrando maturità, cosi come Angori palesa di poter esser pronto a giocarsi le sue carte. Giocatore atteso è anche Donati che ha iniziato più tardi la presentazione. Grande interesse lo porta anche Chiorra. Tra i “senior” sono sempre Henderson ed Haas a riempire maggiormente gli occhi. Ovviamente, come già detto, c’è grande abnegazione da parte di tutti.

Ricordiamo che domani, alle 18:30 a Petroio, ci sarà un test con la Primavera di Birindelli.