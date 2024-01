Su alcuni siti specializzati si è scritto di come l’Empoli potesse essere sulle tracce dell’attaccante Matteo Brunori del Palermo. Situazione che di se può anche starci, indubbio che il giocatore rosanero per le sue qualità possa essere appetibile. Conoscendo però un minimo le dinamiche del mercato, e conoscendo le strategie dell’Empoli, la situazione appariva già da subito più figlia di una fantasia che di una concretezza, a questo però si è aggiunto il fatto che l’Empoli per arrivare al classe ’94 del Palermo avrebbe offerto al club siciliano Francesco Caputo. Stando sempre agli “esperti di mercato” il Palermo avrebbe detto no.

Abbiamo interpellato la società per capire la possibile veridicità della notizia, che come comprensibile avrebbe del clamoroso. Soprattutto nella seconda parte ci sarebbe un qualcosa di davvero “forte”, che starebbe nello scaricare Ciccio Caputo mandandolo in B. Come immaginabile il club ci ha totalmente smentito il tutto, dalla possibile trattativa per Brunori al fatto di mettere Caputo sul piatto.

Andiamo quindi a smentire categoricamente una notizia che può dilagare e creare determinati immaginari collettivi.