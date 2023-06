Praticamente ai titoli di coda la fugace esperienza di Davide Merola con la maglia azzurra. Il calciatore campano, arrivato dalla Primavera dell’Inter ha totalizzato all’Empoli solo cinque presenze in serie B, mettendo a segno due reti. Rispettivamente nella stagione 2019-20, e poi in quella della promozione nella massima serie l’anno calcistico susseguente. Il club di Monteboro da quel momento ha iniziato una serie di prestiti, prima in Toscana rispettivamente ad Arezzo e Grosseto, poi Foggia dove ha messo a segno 9 reti. L’esplosione del classe 2000 è avvenuta lo scorso anno con la maglia del Pescara, soprattutto del ritorno in riva all’Adriatico di Zdenek Zeman.

I biancocelesti viste le prestazioni del ragazzo puntano ad acquisire a titolo definitivo le prestazioni del ragazzo. Proprio per questo con l’Empoli è iniziata una trattativa. Sembra vicino l’accordo per il passaggio di Merola al Pescara (la cifra dovrebbe essere molto bassa) con l’accordo di corrispondere alla società azzurra il 30% dell’importo di una futura rivendita del calciatore. Per lui è pronto un triennale, sono attesi sviluppi a breve.