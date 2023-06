Se vi ricordate avevamo detto: anche se non sono scattati i diritti di riscatto, almeno uno potrebbe tornare, se non addirittura tutti e due. Cosi di fatto è! Dopo aver già ufficializzato il rientro in azzurro di Marin, adesso si può dar per definito anche quello di Alberto Grassi. A differenza del lavoro fatto per il romeno, qui la società è stata più brava a lavorare sotto traccia. Empoli, Parma e giocatore hanno trovato l’intesa e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare anche l’ufficialità.

In questo caso, poi la nota del club ci chiarirà meglio, si dovrebbe andare per il titolo definitivo. Fosse solo per il fatto che con il Parma aveva un altro anno di contratto. La cifra dovrebbe essere di circa 2 milioni più bonus in caso di salvezza. A questo punto i due mediani della passata stagione ci sono tutti e due, con Bandinelli ed Haas a supporto potremmo dire che il reparto è chiuso anche se potrebbe arrivare un profilo giovane. Da dire che, ad eccezione di Vicario e Parisi, il reparto difensivo si presenta ai nastri di partenza con lo stesso assetto.

Per chiudere il discorso Grassi, da dire che anche in questo caso la dirigenza azzurra si è saputa muovere davvero bene risparmiando qualcosa rispetto al prezzo iniziale. Alberto Grassi sarà quindi a disposizione di Zanetti fin dal primo giorno di lavoro.