Il 30 giugno è quel giorno in cui la stagione sportiva va terminando. I contratti non rinnovati da domani saranno quindi nulli e di conseguenza chi in questa situazione non sarà da considerarsi più un calciatore azzurro. Vediamo allora chi sono quei calciatori che, da domani, non potranno più essere chiacchierati come nostri elemeni.

In porta si registra già l’assenza di Vicario che è passato a titolo definitivo al Tottenham. Sempre stando a quel ruolo, saluta anche Ujkani che ha il contratto in scadenza e non vi è notizia di rinnovo. In difesa c’è soltanto una perdita, ed è quella di Koni De Winter che rientra alla Juventus per fine prestito. Sicuramente saluterà anche Parisi ma, si giocasse mai domani, ci sarebbe. In mezzo al campo, in attesa della certificazione per Grassi, si vanno a salutare Akpa Akpro che per fine prestito torna alla Lazio e Vignato che non è stato riscattato e torna al Bologna. Guardando invece alla batteria degli attaccanti ci sono quattro saluti: Pjaca, Destro, Cambiaghi e Satriano. Soltanto per il croato c’era un opzione, che l’Empoli non ha utilizzato. Satriano e Cambiaghi erano due prestiti secchi, Destro aveva un anno di contratto e non ci sarà rinnovo.