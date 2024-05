Sarà il Sig. Aureliano di Bologna l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica a Roma contro la Lazio.

Sono undici le partite dirette fin qui, nel massimo campionato, dal fischietto felsineo. Sono ben tre gli incroci stagionali di questo arbitro con l’Empoli: sconfitti a Monza, pareggianti a Genova, vittorioso a Reggio Emilia. In stagione la Lazio è stata diretta nella sconfitta interna con l’Udinese. In totale sono dodici gli incroci storici tra Aureliano e gli azzurri, il bilancio per l’Empoli è di 5 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. Tre invece quelli con la Lazio; biancocelesti mai vincenti con questo arbitro. La squadra più diretta da Aureliano è il Brescia a quota 20. L’ultima gara diretta è stata Udinese-Napoli 1-1. Al VAR ci sarà Chiffi di Padova.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

FROSINONE – INTER Venerdì 10/05 h.20.45

GIUA

SCATRAGLI – DI GIOIA

IV: PRONTERA

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

NAPOLI – BOLOGNA Sabato 11/05 h.18.00

PAIRETTO

PERETTI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: DOVERI

AVAR: ABISSO

MILAN – CAGLIARI Sabato 11/05 h.20.45

SOZZA

CARBONE – GIALLATINI

IV: TREMOLADA

VAR: IRRATI

AVAR: CHIFFI

LAZIO – EMPOLI h. 12.30

AURELIANO

LO CICERO – ROSSI M.

IV: MONALDI

VAR: CHIFFI

AVAR: FABBRI

GENOA – SASSUOLO h. 15.00

MARIANI

COSTANZO – CECCONI

IV: GUALTIERI

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

H. VERONA – TORINO h. 15.00

MARINELLI

ALASSIO – DEL GIOVANE

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: PICCININI

JUVENTUS – SALERNITANA h. 18.00

SANTORO

ZINGARELLI – BHARI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

ATALANTA – ROMA h. 20.45

GUIDA

MELI – BERTI

IV: FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

LECCE – UDINESE Lunedì 13/05 h. 18.30

MASSA

IMPERIALE – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

FIORENTINA – MONZA Lunedì 13/05 h. 20.45

ZUFFERLI

PASSERI – VOTTA

IV: RUTELLA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINI