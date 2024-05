Stiven Shpendi è stato l’oggetto del desiderio della dirigenza azzurra la scorsa estate che alla fine ha battuto la concorrenza di diverse altre squadre per prenderlo dal Cesena. Il giovane attaccante classe 2003 ha trovato spazio a inizio stagione con Zanetti e con Andreazzoli mentre con Nicola ha giocato soltanto 20 minuti nella gara contro il Monza. Da Cesena si segue attentamente la situazione relativa a Stiven, tanto da sognare un suo ritorno in bianconero nel prossimo campionato di Serie B. Vi riportiamo quanto scritto da Tuttocesena in merito:

Un accordo da 2 milioni di euro, per cui 160mila euro sono stati corrisposti subito e 640mila euro in otto rate mensili: i restanti 1,2 milioni di euro verranno corrisposti all’obbligo di riscatto a giugno 2025 e dovranno essere corrisposti entro fine giugno 2026. Oltre a questi ci sarebbe un bonus da 400mila euro in caso di salvezza e il 15% sulla cessione futura. Ma questo prestito biennale potrebbe essere paragonabile a una cessione? La risposta a questa domanda potrebbe interessare forse i vecchi proprietari del Cesena dal cui settore giovanile è uscito Stiven. Ovviamente questo se la cessione si concretizzerà fino in fondo. Ed è questo il vero tema.

Se l’Empoli rimanesse in A potrebbe non esserci spazio ancora per Stiven e a quel punto i bianconeri potrebbero proporre all’Empoli di interrompere il prestito e far tornare il figliol prodigo in riva al Savio, ricomponendo il duo insieme al fratello Cristian Shpendi.

Ovviamente, in caso di retrocessione Shpendi potrebbe avere spazio, ma ci saranno anche da valutare le esigenze dei flussi di cassa dei toscani e liberarsi dell’incombenza del pagamento del talento albanese restituendolo in Riva al Savio.

E’ ancora presto per capire il futuro dell’attaccante, molto dipenderà anche dalla categoria in cui giocherà l’Empoli nella prossima stagione. E’ ovvio che in caso di salvezza in Serie A, aumenterebbero le possibilità almeno del prestito in B per poter giocare con maggior continuità mentre in caso, purtroppo, di retrocessione potrebbe essere uno dei giocatori da cui ripartire.