Mario Giuffredi, il procuratore del terzino sinistro azzurro Fabiano Parisi, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato” ha parlato del futuro del giocatore.

“Dovrebbe andare via da Empoli, è ancora troppo presto per definire la destinazione però. Abbiamo alcune trattative in corso.

Juventus in pole? Alla Juve Parisi piace, ma poi le trattative sono un’altra cosa. Per il momento è solo un gradimento.

Fiorentina? Mai sentito nessuno.

Lazio? Ha degli estimatori, vedremo nelle prossime settimane.”

Insomma, nonostante i rumors su contatti serrati tra Juventus e Empoli per cercare di arrivare a una conclusione, per il procuratore servirà ancora del tempo prima di capire quale maglia vestirà nella prossima stagione Fabiano.