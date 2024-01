Una delle situazione da monitorare fino alle 20:00 di giovedi prossimo sarà quella di Samuele Perisan. Il portiere non trova spazio in azzurro, con Caprile e Berisha davanti a lui, e potrebbe essere desideroso di giocarsi le sue carte altrove. In queste ultime ore ci sarebbero alcuni sondaggi dalla cadetteria, squadre che vorrebbero provare a mettere tra i pali un portiere di esperienza. Stando a quanto arrivato, Bari e Ternana sarebbero le due squadre più attente all’evoluzione della situazione, cercando di capire se ci possano essere i margini per inserirsi. Ovviamente è da capire se l’Empoli vuol privarsi di un terzo portiere affidabile, anche se, come detto, per vederlo in porta dovrebbe succedere qualcosa di molto particolare. Le ultime ore di mercato, che spesso regalano situazioni anche mai chiacchierate prima, potrebbero dirci qualcosa in più.