Sembra di stare sulle montagne russe, o dentro ad una sorta di telenovela. Arrivano notizie sulla situazione Niang, e sono mutevoli rispetto alle ultime perché in queste ci sarebbe lo sblocco della situazione. Il franco-senegalese si sarebbe convinto e si si sarebbe trovata la quadra ad una situazione che nelle ultime 24 ore ha visto più facce della stessa medaglia. Ovviamente le informazioni sono in divenire, con la società che al momento non conferma ne smentisce niente.

Alcune testate turche starebbero in questi momenti andando a confermare quanto sopra. Ovviamente sfugge tutta la dinamica che ha portato un affare chiuso ad un blocco, e poi ad una nuova apertura. Ieri ci erano state indicate, da fonti esterne al club, delle motivazioni familiari perle quali Niang avrebbe preferito restare in Turchia. Qualcuno, magari a voler pernsar male, ci ha fatto capire che poteva esseri una ricca squadra turca sulle tracce del giocatore, situazione poi non concretizzatasi. Queste però vanno prese come ipotesi e non come la sacrosanta verità. Quello che di vero c’è, da tempo, e il come il club azzurro si sia fortemente impegnato in questa situazione, atta a portare ad Empoli un giocatore di prima fascia.

Come abbiamo detto ieri, come ripetuto stamane, anche adesso reiteriamo il concetto che la situazione è sotto attento monitoraggio. Non ci sono situazioni ancora ufficiali ma saremo pronti a battere qualsiasi novità arrivi dal fronte Niang.

AGGIORNAMENTO ORE 13:00

Arrivano le conferme che cercavamo anche sponda società. La situazione si è sbloccata ed il giocatore già in giornata dovrebbe raggiungere la città. Oggi, al massimo domani si espleteranno tutte le pratiche burocratiche e si andrà a battere l’ufficialità. A questo punto non ci si attendono ulteriori ribaltoni, anzi, possiamo finalmente confermare un’operazione che abbiamo seguito con grande attenzione e che abbiamo anticipato diverso tempo fa. Niang arriverà a titolo definitivo con una sorta di indennizzo – si parla di circa mezzo milione – pagato al club turco dell’Adana. Confermato anche che il contratto a Niang sarà fino a fine stagione con diversi bonus legati a determinati obiettivi. In caso di salvezza scatterà il rinnovo automatico con uno stipendio a salire. A questo punto si attende solo l’ultimo tassello e poi arriverà la nostra iconica cartolina.