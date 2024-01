Torniamo a scrivere di una storia che negli ultimi giorni ha avuto diversi capitoli. La Roma e Tommaso Baldanzi, un matrimonio che potrebbe farsi, con il punto interrogativo del quando. Il club capitolino, stando a quanto ci arrivava proprio da Roma, sembrava avesse messo un punto al desiderio, per poi riaprire a fine stagione il discorso con una trattativa vera e propria. Invece, sempre stando a quanto ci arriva dagli attenti colleghi romani, il club giallorosso non si sarebbe dato totalmente per vinto.

I prossimi due giorni potrebbero essere di “carica” verso Monteboro per provare a fare il possibile nel cercare di chiuderla ora. E’ chiaro che la differenza la farà una sola cosa: l’offerta nei soldi e nelle modalità che farà la Roma. L’Empoli potrebbe essere aperto alla cessione, però la formula che potrebbe essere presa in esame è quella del titolo definitivo con una cifra congrua per il valore del giocatore (15/16 mln + contropartita). Sarà questa una faccenda che ci terrà all’erta fino al gong finale, capendo se la Roma avrà davvero le possibilità oggi, ed in tal caso, se Empoli e giocatore saranno contenti di quanto proposto.