Manca l’ufficialità con la nota diramata dal club ma M’Baye Niang è un giocatore dell’Empoli a tutti gli effetti. Il calciatore ha appena siglato il contratto che lo legherà all’Empoli per i prossimi sei mesi. Come già anticipato da PE, ci sarà il rinnovo automatico in caso di salvezza con un ingaggio più alto per il giocatore. Già dalla seduta di domani Niang sarà a disposizione di Nicola e sarà convocato per partita con il Genoa da ex. Sarà importante far bene anche per lo stesso Niang visto che il suo contratto si basa molto su determinati bonus al raggiungimento di obiettivi, personali e di squadra.

Alla fine l’Empoli, con il suo direttore sportivo Accardi, è riuscito a portare in azzurro un giocatore importante che darà sicura qualità all’attacco azzurro per questo finale di stagione. Il campo come sempre dirà la sua, innegabile però che il club azzurro si sia mosso come meglio non potesse (al netto anche di una spesa esigua) per cercare di rimettere in sesto la situazione. Di seguito la foto rilasciata dal portale “gianlucadimarzio” che ritrae Niang assieme a Pietro Accardi nella sede azzurra. Benvenuto ad Empoli M’Baye