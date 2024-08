L’Empoli è pronto a sferrare l’assalto decisivo per David Okereke. Il club di Monteboro, come anticipato dalla nostra redazione già un mese fa, ha individuato nell’attaccante nigeriano della Cremonese il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo. Nelle ultime ore, la dirigenza azzurra ha intensificato i contatti sia con il club lombardo che con l’entourage del giocatore, nel tentativo di strappare il consenso al trasferimento. La formula proposta dall’Empoli è quella ormai classica del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

La trattativa, tuttavia, non è priva di ostacoli. Sul giocatore si registra infatti anche l’interesse del Cagliari, che potrebbe presentare un’offerta economicamente più vantaggiosa alla Cremonese. Nonostante ciò, secondo fonti vicine al calciatore, Okereke non sarebbe particolarmente entusiasta dell’idea di trasferirsi in Sardegna, elemento che gioca a favore dell’Empoli. L’Empoli ha deciso di concedersi ancora un paio di giorni per provare a chiudere l’affare. Se entro questo lasso di tempo non dovesse arrivare la fumata bianca, la dirigenza azzurra è pronta a virare su altri profili per rinforzare l’attacco.

Resta da capire se si andrà avanti su Okereke anche se dovesse essere perfezionato il discorso relativo a Pellegri (all’interno della cessione di Walukiewicz al Torino). L’uno potrebbe non escludere l’altro visto che in uscita c’è Shpendi ed anche Ekong potrebbe salutare di qui a venerdi sera. Le prossime ore, anche se spesso chiudiamo con questa formula, saranno davvero indicative per comprendere le mosse. Certo è che Okereke porterebbe molta solidità al nostro reparto offensivo.